Champions League, dove vedere Zenit-Lazio: streaming e diretta tv

Oggi alle ore 18.55 allo stadio San Pietroburgo è in programma il match Zenit-Lazio, valevole per la terza giornata della fase a giorni della Champions League (girone F), sempre per lo stesso raggruppamento si disputerà l’altro incontro Bruges-Borussia Dortmund. La classifica vede attualmente biancocelesti e belgi in testa con quattro punti, tedeschi tre e russi ancora a zero.

Sarà una gara importante per i biancocelesti che in caso di vittoria ipotecherebbero la qualificazione agli ottavi di finale, ma anche un pareggio non sarebbe da disprezzare visto anche le tante defezioni che mister Simone Inzaghi dovrà essere bravo a sopperire. Lo Zenit nel campionato russo dopo tredici giornate si trova al secondo posto insieme allo Spartak Mosca con ventisette ad un solo punto di distacco dal CSKA Mosca che però ha giocato una gara in più.

Le due squadre non si sono mai sfidate in campo europeo, con i capitolini imbattuti contro club russi: una vittoria e un pareggio contro il Rotor Volgograd nella Coppa Uefa 1997/98 e due pareggi contro la Lokomotiv Mosca nella Coppa delle Coppe 1998/99.

L’arbitro del match sarà il portoghese Artur Dias, coadiuvato dagli assistenti connazionali Rui Tavares e Paulo Soares, quarto uomo Antonio Emanuel Carvalho Nobre, mentre al VAR e all’AVAR opereranno rispettivamente Tiago Martins e Luis Godinho.

Le due formazioni si ritroveranno di fronte dopo la pausa delle Nazionali, allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 24 novembre (ore 21).

Dopo aver visto le probabili formazioni della sfida, andiamo a vedere le informazioni per seguire la gara in tv e streaming.

Dove vedere Zenit-Lazio in tv e streaming

Il match tra Zenit-Lazio in programma questa sera con calcio d’inizio alle ore 18.55, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, 482 in SD e 472 in HD sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252) con diretta a partire dalle ore 18.50; la telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Gentile e il commento tecnico dell’ex calciatore Fernando Orsi. Ricordiamo che l’incontro tra russi e biancocelesti si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 (telecronaca di Dario Massara) insieme all’altra partita in contemporanea, ovvero Istanbul Basaksehir-Manchester United.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di San Pietroburgo sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.