Probabili formazioni Zenit-Lazio: Inzaghi sempre in emergenza, vara una coppia d’attacco inedita

Domani alle ore 18.55 la Lazio di mister Simone Inzaghi sarà impegnata a Pietroburgo sul campo dello Zenit (St. Petersburg Arena) nel match valevole per la terza giornata del girone F di Champions League. I biancocelesti sono in grande emergenza per via delle tante assenze dove agli indisponibili per motivi fisici di Escalante, Radu e Lucic si devono aggiungere Luis Alberto, Lazzari, Immobile, Lucas Leiva, Strakosha e Djavan Anderson che sono rimasti a Roma dopo gli esiti dei tamponi della UEFA. Dunque dopo la trasferta di Bruges un altro match molto complicato visto la panchina corta dove comunque saranno aggregati come la settimana scorsa alcuni componenti della squadra Primavera.

Dunque la formazione (modulo 3-5-2) è quasi obbligata con Reina in porta, terzetto difensivo formato da Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi, i quinti di centrocampo saranno a destra Marusic e a sinistra Fares, con Parolo perno centrale e ai suoi lati Milinkovic-Savic e Akpa Akpro; per quanto riguarda la coppia d’attacco ci dovrebbe essere la novità Pereira che sarà affiancato da Muriqui visto che Correa non è al 100% e che si accomoderà in panchina insieme al collega di reparto Caceido, mentre per la difesa e il centrocampo gli unici due giocatori della prima squadra saranno rispettivamente Armini e Cataldi.

Probabili formazioni Zenit-Lazio

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi. All. Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi. All. S.Inzaghi