PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FERENCVAROS – Dopo quasi un mese, torna la Champions League, competizione nella quale le italiane puntano a fare l’en-plein di passaggi agli ottavi di finale: quella di domani e mercoledì sarà la 4° giornata dei gironi. Domani, martedì 24 novembre 2020, i bianconeri affronteranno di nuovo gli ungheresi, per chiudere il discorso qualificazione e volare agli ottavi. (ECCO LE POSSIBILI COMBINAZIONI: JUVE QUALIFICATA SOLO SE…) Guardando la classifica, infatti, se Juventus e Barcellona dovessero battere rispettivamente Ferencvaros e Dinamo Kiev sarebbero entrambe al turno successivo ad eliminazione diretta: per questo, la sfida di domani può risultare fondamentale per la Vecchia Signora, che vuole chiudere la questione il prima possibile.

Probabili formazioni Juventus Ferencvaros, quando si gioca

Il match avrà luogo martedì 24 novembre 2020, alle ore 21: la sfida si disputerà all’Allianz Stadium di Torino, casa dei bianconeri, ovviamente a porte chiuse.

Probabili formazioni Juventus Ferencvaros, la classifica del Girone G

Punti Diff. Reti Gol fatti Gol subiti BARCELLONA 9 +7 9 2 JUVENTUS 6 +3 6 3 DINAMO KIEV 1 -3 3 6 FERENCVAROS 1 -7 4 11

Probabili formazioni Juventus Ferencvaros, i precedenti

Al di là di qualche confronto negli anni ’30 nell’allora Coppa dell’Europa Centrale, quella di domani sarà la terza sfida in assoluto tra Juventus e Ferencvaros: nei due scontri precedenti, si è verificata una vittoria a testa. 0-1 per gli ungheresi nella finale di Coppa delle Fiere del 1965, 1-4 per i bianconeri qualche settimana fa a Budapest nell’andata del girone.

Probabili formazioni Juventus Ferencvaros, diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus e Ferencvaros sarà visibile su Sky. Ovviamente, si potrà assistere al match anche in streaming, per la precisione su Sky Go o su Now TV. Per tutti i dettagli, ecco DOVE VEDERE JUVENTUS FERENCVAROS.

Champions League, probabili formazioni Juventus Ferencvaros, 4° giornata Girone G

La Juventus cambia diversi titolari rispetto al match contro il Cagliari. Resta uguale la difesa, dove Pirlo conferma il quartetto formato da De Ligt, Demiral, Danilo e De Sciglio. In porta torna Szczesny. Nel 4-4-2 ibrido del Maestro, confermati Rabiot e Kulusevski a centrocampo, mentre potrebbero star fuori Arthur e Bernardeschi in favore di Bentancur e Chiesa. Davanti, possibile un po’ di spazio per Dybala al posto di Morata: ovviamente in campo CR7.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Il Ferencvaros si schiera con Dibusz in porta, disastroso all’andata, Lovrencsics e Dvali saranno i terzini mentre Blazic e Botka i centrali. Siger, Kharatin e Somalia formano la cerniera di centrocampo nel 4-3-3 di Rebrov, mentre davanti giocano Zubkov, Isael e Tokmac.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Dvali; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.