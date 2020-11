Dove vedere Lazio-Zenit, streaming gratis e diretta tv Champions League

Questa sera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma è in programma il match tra Lazio-Zenit, valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League (girone F), con i biancocelesti che si trovano al secondo posto con cinque punti, mentre i russi sono fanalino di coda con un solo punto conquistato, proprio nel match d’andata giocato a San Pietroburgo lo scorso 4 novembre, quando l’incontro termino per 1-1 con reti di Erokhin al 32′ e Caicedo all’82’.

Nell’ultimo turno di campionato la Lazio di mister Simone Inzaghi hanno vinto 2-0 sul campo del Crotone, raggiungendo in classifica a 14 punti Atalanta e Napoli, mentre lo Zenit del tecnico Sergej Semak hanno pareggiato 2-2 in trasferta contro l’Akhmat Grozny, mantenendo il secondo posto in classifica a -1 dal CSKA Mosca.

L’arbitro dell’incontro sarà l’inglese Michael Oliver di Ashington, coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett, quarto uomo Andrew Madley, mentre al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Chris Kavanagh e Craig Pawson.

Dopo aver visto le probabili formazioni del match, andiamo a vedere chi trasmetterà la gara dello stadio Olimpico.

Dove vedere Lazio-Zenit, streaming gratis e diretta tv

La gara di Champions League (quarta giornata) Lazio-Zenit, con calcio d’inizio alle ore 21, sarà visibile sui canali Sky Arena (ch. 204 del decoder) e Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (ch.253), con diretta a partire dalla ore 20.55. La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Gentile e all’ex calciatore Luca Marchegiani.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Per chi non ha in possesso l’abbonamento a Sky, potrà vedere il match in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Paganin; ci sarà anche l’opzione per seguire la gara in streaming gratuito su Mediaset Play, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.