Champions League, Manchester United-PSG: le formazioni ufficiali

Notte europea da sogno quella che si giocherà questa sera all’Old Trafford tra Manchester United e PSG: il gruppo H è equilibratissimo dopo 4 giornate, e vede i Red Devils capolisti a 9 punti seguiti da Lipsia e PSG a 6 punti, ultimo il Basaksehir a 3 punti ma che può anch’esso qualificarsi.

Lo United recupera Pogba, Bailly, McTominay e Martial ma non avrà Tuanzebe squalificato, mentre il PSG avrà come assenti Icardi, Draxler, Bernat e Sarabia.

Manchester United-PSG: le formazioni ufficiali

Sorprese sia per il Paris Saint-Germain di Tuchel che per lo United di Solskjaer, le formazioni sono appena state comunicate ufficialmente: per i Red Devils sciolto il dubbio a centrocampo e giocherà McTominay, mentre davanti Cavani proverà a segnare il più classico dei gol dell’ex; per il PSG Diallo al centro della difesa, a sorpresa fuori Herrera e c’è Paredes, esclusione per Di Maria che farà posto a Kean.

Man.United (4-2-3-1): De Gea; Van-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Rashford, B.Fernandes, Martial; Cavani.

Panchina: Henderson, Fosu-Mensah, Bailly, James, Williams, Van De Beek, Pogba, Matic, Mata, Greenwood, Ighalo. All: Solskjaer

Paris Saint-Germain (4-3-3): K.Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kimpembe; Paredes, D.Pereira, Verratti; Kean, Neymar, Mbappè.

Panchina: Sergio Rico, Letellier, Kehrer, Kurzawa, Bakker, Dagba, Pembelè, Gueye, Herrera, Rafinha, Fadiga, Di Maria. All: Tuchel