Dove vedere Manchester United-Psg: streaming e diretta tv Champions League

Questa sera alle ore 21 ad Old Trafford (a porte chiuse) sarà in programma Manchester United-Psg, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League (gruppo H). Gara molto importante visto che in classifica gli inglesi si trovano al comando con nove punti, mentre i francesi insieme ai tedeschi del Lipsia, chiudono i turchi dell’Istanbul Basaksehir con queste ultime due formazioni che si affronteranno alle ore 18.55 in Turchia. Dunque per i parigini match assolutamente da non sbagliare per non rischiare la clamorosa eliminazione dopo la finale disputata lo scorso agosto contro il Bayern Monaco e persa per 1-0.

In casa United c’è un solo precedente che risale alla stagione 2018-19 quando nell’andata degli ottavi di finale il Psg vinse per 2-0, salvo perdere clamorosamente nel match di ritorno per 3-1 con conseguente eliminazione. Nella gara d’andata, giocata lo scorso 20 ottobre, c’è stata la vittoria inglese per 2-1 con marcature di Bruno Fernandes al 23′ su calcio di rigore e Rashford all’87’ (per il Psg momentaneo pareggio al 55′ grazie all’autorete di Martial).

L’arbitro dell’incontro sarà Daniele Orsato della sezione di Schio (Vicenza), coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, quarto uomo Daniele Doveri, mentre al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Marco Guida e Marco di Bello.

Queste le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; Van de Beek, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Martial; Cavani.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Herrera, Danilo, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar.

Dove vedere Manchester United-Psg in tv e streaming

Il match tra Manchester-Psg in programma questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport (ch. 255) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata a Nicola Roggero. Ricordiamo che l’incontro tra tedeschi e spagnoli si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 (per questa gara ci sarà Paolo Ciarravano). La gara sarà trasmessa anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Old Trafford sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.