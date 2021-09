Barcellona – Bayern Monaco dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime? Diretta TV o streaming

Barcellona – Bayern Monaco dove vederla. La nuova Champions League riparte subito con un big match di assoluto valore. I blaugrana spagnoli affrontano i bavaresi in quella che potrebbe essere tranquillamente una finale anticipata. Entrambe le squadre partono ogni anno per aggiudicarsi l’ambito trofeo e quest’anno dovrenno misurarsi anche per la qualificazione agli ottavi di finale.

Il Barcellona di Koeman si ritrova dopo tantissimi anni orfano di Messi e con una squadra profondamente rinnovata. Un nuovo entusiasmo e la sagacia tattica del tecnico olandese garantiscono comunque una grande competitività. Il Bayern Monaco invece ha cambiata il proprio tecnico. Julian Nagelsmann è infatti alla guida dei bavaresi dopo le grandi stagioni trascorse al Lipsia. La forza dei tedeschi è conclamata e saranno sicuramente protagonisti fino alla fine di questa competizione.

Barcellona – Bayern Monaco, dove vederla in TV u su streaming

La sfida tra i blaugrana e i campioni di Germania andrà in scena martedi 14 settembre alle ore 21:00 al Camp Nou di Barcellona.

Sarà possibile seguire la gara in TV su Sky Sport Football (203 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (254 del satellite). Inoltre si potrà vedere in streaming su Infinity +, Sky Go e NOW.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti anche sul sito ufficiale della Uefa Champions League.