Champions League, dove vedere Milan – Atletico Madrid: diretta TV e streaming, SKY o DAZN?

Dove vedere Milan – Atletico Madrid seconda giornata dei gironi di Champions League. I rossoneri cercano il riscatto dopo la prima sconfitta ad Anfield, e lo fanno tornando a calcare l’erba di San Siro in Coppa dopo sette anni. Anche per l’Atletico la prima giornata non è stata fortunata, essendo stato bloccato sullo 0-0 in casa da un Porto veramente ostico.

Dove vedere Milan – Atletico Madrid: Pioli sfida il totem Simeone

Il Milan di Stefano Pioli marcia spedito in campionato e viene da ottimi risultati in serie che lo posizionano al secondo posto, dietro soltanto al Napoli di Spalletti a punteggio pieno. Ibrahimovic è ancora out e toccherà a Rebic, favorito su Giroud (in foto) guidare l’attacco rossonero. Bennacer è preferito a Kessie e Florenzi scalerà nel ruolo di terzino destro. simeoneibraibra

Diego Pablo Simeone dal canto suo cerca un buon risultato a Milano per non compromettere la corsa del suo Atletico in coppa. A guidare i colchoneros in questa difficile trasferta saranno gli ex blaugrana Suarez e Griezmann.

Dove vedere Milan – Atletico Madrid: partita in chiaro su canale 5

Sarà possibile seguire il match a partire da martedi 28 settembre alle ore 20:45 in chiaro su Canale 5. Inoltre si potrà vedere l’evento anche su SKY, sui canali 201 e 252.

Come sempre sarà possibile seguire la gara in streaming su Mediasetplay, NOW e SkyGo.