Probabili formazioni Malmoe Juve: Chiesa ancora in dubbio

Probabili formazioni Malmoe Juventus. I bianconeri iniziano la loro avventura in Champions league cercando di togliersi la ruggine di dosso dopo il deludente avvio di campionato. I ragazzi di Allegri hanno collezionato la miseria di un punto in tre partite e non hanno ancora vinto in partite ufficiali. La sfida in terra svedese capita propizia per cercare di invertire la tendenza dell’ultimo periodo e per indirizzare fin dall’inizio l’esito della qualificazione europea.

Rispetto all’ultima di campionato giocata al Maradona di Napoli, Massimiliano Allegri potrà contare su tutti i suoi sudamericani, escludendo Arthur ormai infortunato di lungo corso.

Nonostante le orribili prestazioni di inizio stagione sarà confermato tra i pali il polacco Szczesny a discapito dello scalpitante Perin.

Verrà riproposta una linea a 4 in difesa in cui Alex Sandro e Danilo ritroveranno posto sugli esterni e al centro anche De Ligt appare favorito su Chiellini per affiancare Bonucci.

A centrocampo le chiavi della manovra sono per Locatelli a cui saranno affiancati Rabiot e il rientrante Bentancur. Davanti tridente vero con Morata al centro e Dybala con Chiesa a supporto. Il 22 è ancora in dubbio e qualora non fosse del match ci sarebbe un ballottaggio tra Cuadrado e Kulusevski per sostituirlo.

Probabili formazioni Malmoe Juve: Allegri col tridente vero

MALMO (3-4-3): Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic. Allenatore: Jon Dahl Tomasson

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri

La partita tra Malmo-Juventus si disputerà martedì 14 settembre 2021 alle ore 21:00, allo stadio Eleda di Malmo.