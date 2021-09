Sky o Amazon? Dove vedere Juventus Chelsea in diretta tv e streaming

Dove vedere Juventus Chelsea in tv. Una sfida che dirà tanto su chi vincerà il girone. Da una parte la Juventus, che dopo l’inizio in salita in campionato viene da due vittorie consecutive. I ragazzi guidati da Massimiliano Allegri al debutto in Champions League hanno vinto in trasferta 0-3 in casa del Malmo. Con i londinesi un risultato positivo li proietterebbe in un’ottima posizione per il proseguo della fase a gironi. Dall’altra parte il Chelsea, campione in carica della manifestazione. I ragazzi di Tuchel devono ancora trovare la quadratura perfetta, dopo gli importanti acquisti fatti nella sessione estiva di calciomercato, tra tutti l’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Al debutto hanno vinto per 1-0 contro lo Zenit. Le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Tuchel.

Quando si gioca Juventus-Chelsea, seconda giornata girone H

La partita tra Juventus-Chelsea si disputerà mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in questa manifestazione fu nel 2012, sempre nella fase a gironi, sempre con gli inglesi campioni in carica del torneo. Finì 3-0 per i bianconeri con i goal di Fabio Quagliarella, Arturo Vidal e Sebastian Giovinco.

Sky o Amazon Prime Video? Ecco dove vedere Juventus Chelsea in diretta tv e streaming

La partita tra Juventus-Chelsea non sarà visibile in diretta su Sky, che non ha i diritti per la partita di Torino. Stesso discorso per Mediaset, che sul canale 5 del digitale terrestre questo turno trasmetterà la partita del Milan. Ci sarà quindi la copertura streaming esclusiva su Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. L’app è raggiungibile da smartphone, tablet e pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale. Per farlo bisognerà accedere con le proprie credenziali prima di selezionare l’evento e avviare la visione della partita. Potrà anche essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre la partita sarà visibile in diretta in streaming su Infinity Plus, piattaforma di Mediaset. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match.