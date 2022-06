United-De Jong, affare fatto: accordo col Barça, ora tocca al giocatore

United-Frenkie De Jong, l’affare si fa. Secondo Sky Sports, i Red Devils hanno raggiunto un accordo di massima con il Barcellona, proprietario del cartellino del calciatore olandese. Adesso la palla passa al giocatore.

United-De Jong, chiusura vicina

L’accordo prevederebbe un trasferimento a titolo definitivo, con 65 milioni di euro cash nelle casse dei blaugrana. Una cifra che potrebbe aiutare il club catalano a migliorare una situazione economica piuttosto critica, che necessita di un immediato risanamento.

Allo United il centrocampista ritroverebbe Erik Ten Hag, l’allenatore che lo ha fatto conoscere al grande calcio ai tempi dell’Ajax e che ora spera di ricostruire i Diavoli Rossi. Gli inglesi hanno recentemente perso a zero Paul Pogba, promesso alla Juventus, e vogliono rifare il look al centrocampo.

La palla, adesso, passa proprio a De Jong. Nel recente passato quest’ultimo aveva garantito di voler rimanere al Barcellona, ma le necessità economiche dei blaugrana potrebbero forzare la sua cessione. La presenza di Ten Hag, però, potrebbe costituire un fattore importante e portare il giocatore ad accettare la corte dei Red Devils. La volontà dell’olandese definirà comunque la fase conclusiva dell’ormai avviato affare. In caso di addio, i blaugrana potrebbero non sostituire l’ex Ajax con un altro acquisto e puntare sui giovani della cantera come