Champions League, probabili formazioni Inter-Porto: Inzaghi ha scelto l’attacco

Torna la Champions League e tornano le grandi sfide europee per i nerazzurri di Simone Inzaghi, ecco le probabili formazioni scelte dai due tecnici di Inter-Porto, valevole per gli ottavi di andata della massima competizione europea.

L’Inter arriva alla sfida dopo aver liquidato la pratica Udinese non senza difficoltà, ma ritrovando finalmente i gol della Lu-La che potrebbero risultare decisivi in questo intenso finale di stagione. I nerazzurri si sono assestati al secondo posto in classifica dietro l’inarrestabile Napoli (impegnato contro l’Eintracht Francoforte) e sembrano l’alternativa più credibile, seppur molto improbabile, ai campani per la conquista dello scudetto. Il Porto ha sconfitto sabato per 1-0 il Rio Ave senza brillare. Ma questa è l’ennesima vittoria consecutiva che assesta i biancoazzurri al secondo posto in classifica in scia al meraviglioso Benfica di questa stagione.

I precedenti tra le due squadre sorridono all’Inter. I due club si sono affrontati per 4 volte. Sempre in Champions League e ci sono state due vittorie dell’Inter, un pareggio e una vittoria del Porto. Nel 2004/2005 il doppio incontro era valido per gli ottavi di finale e furono i nerazzurri a passare il turno. Trascinati da una tripletta dell’Imperatore Adriano.

Inter-Porto, le probabili formazioni della sfida del Meazza di Milano

Inzaghi conferma la coppia Martinez-Lukaku in attacco e ripropone Onana, Skriniar e Dimarco tenuti a riposo contro l’Udinese. Conceicao fa la conta degli indisponibili e degli acciaccati e ha molte scelte obbligate proprio per questo motivo. Taremi-Martinez coppia d’attacco obbligata.

INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Lukaku.

All. Simone Inzaghi

PORTO (4-4-2): Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepê; Taremi, Martinez.

All. Sergio Conceicao