Inter, scopriamo insieme la modalità di acquisto biglietti per il match di Champions di Istanbul. Dopo aver battuto il Milan nel doppio derby di semifinale, i nerazzurri oggi possono correre verso la finale. Di seguito tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti validi per la giornata di Champions del 10 giugno alle 21 in diretta allo stadio ‘Ataturk‘. Quale sarà l’avversaria tra Manchester City e Real Madrid? Inzaghi è pronto a giocarsi il titolo di campione d’Europa, l’ultima vittoria risale alla finale di Madrid contro il Bayern.

Inter, acquisto biglietti Istanbul

L’attenzione principale dei tifosi è rivolta verso i voli aerei per la Turchia dall’Italia, un rialzo dei prezzi giunti fino ai mille euro cadauno. Le comunicazioni ufficiali verranno divulgate nei prossimi giorni dal club nerazzurro, in questa occasione si potranno scoprire le singole fasi di acquisto dei biglietti. Nonostante, abbiamo già alcune informazioni. Innanzitutto, ciascun club finalista avrà a disposizione 20mila biglietti a disposizione: il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste sarà concordato con i club interessati.

UEFA, acquisto tramite il sito

Sappiamo che la UEFA aveva aperto una possibilità di acquisto tramite il proprio sito lo scorso mese, chiuso in data 28 aprile. A disposizione diversi tagliandi divisi in quattro categoria da 70 euro (categoria 4) fino a 690 euro (categoria 1). Modalità di vendita attraverso una lotteria effettuata al termine del periodo di richiesta. I candidati favoriti saranno avvisati via e-mail e potranno acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata. I biglietti rimanenti sono riservati alla struttura organizzativa locale, alla Uefa, alle associazioni affiliate alla Uefa, ai partner commerciali e alle emittenti.