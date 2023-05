Il tanto atteso conto alla rovescia è iniziato. Tra poche ore ci sarà il match di Euroderby valido per le semifinali di Champions League di Milan-Inter. Primo round dell’euroderby fissato alle ore 21 a San Siro. Secondo gli ultimi aggiornamenti, in casa Milan tiene banco la questione Leao mentre in quella nerazzurra Inzaghi scioglie l’ultimo nodo di formazione. Troveremo in cabina di regia giocare Calhanoglu, il nazionale turco è preferito davanti alla difesa rispetto al croato Brozovic, che partirà dalla panchina.

Euroderby Milan-Inter: Calhanoglu parte titolare

Iniziano a sciogliersi gli ultimi dubbi sulle formazioni per le due big. Per il match di questa sera in casa dei nerazzurri dal primo minuto troveremo Calhanoglu che prenderà il posto di Brozovic. Solo una tra Milan e Inter volerà in finale di Champions. Ma, a guardare le rose e i valori degli uomini di Pioli e Inzaghi, non c’è dubbio: a Istanbul si faranno sentire solo i rossoneri.

Il valore delle rose: Milan insuperabile

Scopriamo insieme quale delle due rose tra Milan e Inter vale di più in questo Euroderby. Attraverso i dati di Transfermarkt, quella rossonera arriva a una valutazione complessiva di 547,25 milioni di euro: 12,8 milioni in più rispetto ai nerazzurri, fermi a 534,45. I giocatori più preziosi si equivalgano: Lautaro e Leao sono valutati 80 milioni di euro. Segue Nicolò Barella a quota 70, poi Theo Hernandez e Milan Skriniar a 60