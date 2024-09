De Laurentiis altro show! "Con voi non può parlare" e strappa il microfono al calciatore

Alla vigilia del match contro il Barcellona che può valere i quarti di finale di Champions League il presidente del Napoli regala l'ennesimo show portando via letteralmente il suo calciatore dal microfono di Sky. Ennesima vigilia agitata per la squadra di Francesco Calzona.

Non ci si annoia mai con il presidente del Napoli, questa volta Aurelio De Laurentiis ha letteralmente strappato il microfono al suo calciatore Matteo Politano che stava parlando con Sky Sport. Alla vigilia del match contro il Barcellona che potrebbe valere l'accesso ai quarti di finale della Champions League, altro show del presidente azzurro con la stampa.

Nel pomeriggio infatti l'attaccante del Napoli e della nazionale stava parlando con Sky Sport quando il presidente De Laurentiis ha negato il microfono del suo calciatore alla famosa rete televisiva ripetendo con fermezza le parole "No, non può parlare, abbi pazienza". Tra lo stupore generale misto alle risate dello studio per il tono furente del presidente napoletano non nuovo a questo tipo di siparietti. Di poco tempo fa infatti anche la querelle con DAZN. Un Napoli che avrebbe bisogno di serenità e che invece oltre agli avversari deve affrontare queste situazioni extra campo. Anche la posizione del suo tecnico Calzona è sotto la lente d'ingrandimento dei media, e sembrano avviati i contatti sotto traccia con altri tecnici.