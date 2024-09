Novità sul nuovo allenatore del Napoli: Calzona non convince appieno, ecco chi arriva

Alla vigilia della sfida da dentro o fuori contro il Barcellona si fanno sempre più insistenti le voci sul nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione. Calzona si giocherà la riconferma in questo finale di stagione, ma il sostituto è già pronto.

Il nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2024/2025 sarebbe già stato individuato qualora Calzona non riuscisse nell'impresa di condurre gli ormai ex campioni d'Italia alla qualificazione in Champions League. Alla vigilia della sfida al Barcellona che potrebbe valere i quarti di Champions si rincorrono le voci. L'attuale commissario tecnico della Slovacchia e tecnico del Napoli non avrebbe convinto appieno De Laurentiis.

Eppure il percorso di Calzona al Napoli sembrerebbe portare gli azzurri oltre la crisi. La vittoria contro la Juventus aveva però forse illuso la piazza, riportata alla realtà dal pareggio interno col Torino. Una mancata qualificazione alla Champions League sancirebbe l'addio dell'attuale tecnico partenopeo.

Nuovo allenatore Napoli: Italiano in pole per la panchina azzurra

E' Vincenzo Italiano il nome in pole per la panchina del Napoli nella prossima stagione. L'attuale tecnico viola era già stato accostato al Napoli nella scorsa stagione ma non se ne fece niente anche per i buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso. Oggi la situazione sarebbe differente e come riportato da Calciomercato.it Italiano potrebbe lasciare Firenze anche in caso di qualificazione all'Europa che farebbe scattare un rinnovo automatico del suo contratto fino a giugno 2025.

Il rapporto tra il tecnico viola e la piazza toscana sembra ormai logoro. A Napoli lo accoglierebbero volentieri e si potrebbe provare a riaprire un ciclo vincente e duraturo.