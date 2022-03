Conference League: Roma-Bodo Glimt ai quarti…remake! Eventuale semifinale da giocare contro?

La Roma pesca il Bodo Glimt nei quarti di finale di Conference League. Sarà un remake quello tra le due squadre. Sfida già andata in scena nei gironi di qualificazione e rimasta scolpita nella testa dei giallorossi, che in Norvegia hanno subito un pesantissimo 6-1 con annesse critiche a seguire. Possibilità di rivincita quindi e qualificazione alla portata della Roma. Partita di andata che si disputerà in Norvegia il 7 aprile e ritorno una settimana dopo a Roma. Sorteggio nella norma e sfida che Mourinho siamo sicuri caricherà a dovere, senza dimenticare i fatti sportivi negativi di qualche mese fa.

Eventuale semifinale contro Leicester o Psv per la Roma

Se la Roma eliminerà il Bodo Glimt giocherà la sua semifinale contro una squadra inglese o contro una squadra olandese. Leicester-Psv Eindhoven è l’altro quarto di finale collegato con la squadra giallorossa. Guardare troppo avanti non fa mai bene, come insegna la partita di ieri con il Vitesse, con qualificazione conquistata al 91esimo, per cui la Roma farà bene a guardare partita dopo partita. Ma se vogliamo sbirciare la parte del tabellone opposta possiamo notare che la squadra di Mourinho ha buone possibilità di lottare per la conquista della Coppa. Marsiglia-Paok e Feyenoord-Slavia Praga completano il tabellone.