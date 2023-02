Cluj-Lazio probabili formazioni del nuovo match di UEFA Conference League in vista del 23 febbraio alle ore 18:45. Allo stadio “Constantin Radulescu” in Romania, per i biancocelesti l’obiettivo sarà difendere la rete di Ciro Immobile compiuta al 48′, per poter passare il turno. Questa volta la sfida sarà in campo del Cluj, per il ritorno del match tanto atteso da entrambi i club.

La ferita per l’eliminazione dall’Europa League rimane ancora aperta per i biancocelesti. Gli uomini di Maurizio Sarri salutano la competizione a testa alta con un bilancio tutto sommato positivo, terminato con tutte e quattro le squadre a pari punti.

Cluj-Lazio probabili formazioni del match

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Anderson, Immobile, Zaccagni. All, Sarri.

Cluj (5-4-1): Lafont, Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traoré, Blas, Chirivella, Sissoko, Simon, Guessand. All, Dan Petrescu.

Bilancio precedenti Cluj-Lazio

Facendo un resoconto sappiamo che, sono stati decisivi gli scontri diretti e i gol fatti, che hanno portato la Lazio in UEFA Conference League e lo Strum Graz fuori da ogni competizione. Il bilancio delle precedenti prestazioni tra Lazio e Cluj sono le seguenti: 1 vittoria Lazio, 0 pareggi, 1 vittorie Cluj.