Cukaricki-Fiorentina probabili formazioni: Italiano cerca il rilancio in Conference League

La Fiorentina cerca di smaltire la grande delusione della sconfitta in campionato contro la Juventus e lo fa buttandosi anima e corpo verso l'impegno di Conference League contro i serbi del Cukaricki. Andiamo a scoprire le probabili formazioni scelte dai due tecnici

Cukaricki-Fiorentina probabili formazioni del prossimo match di Conference League. La gara si giocherà giovedi 9 novembre alle ore 18:45 presso il Gradski Stadion Dubocica di Belgrado. La gara è valida per la giornata numero 4 del girone F della terza competizione europea. Al momento siamo di fronte ad un raggruppamento molto equilibrato che vede ben 3 squadre (Fiorentina, Ferencvaros, Gent) appaiate a 5 punti in classifica con i serbi relegati all'ultimo posto. Sarà quindi fondamentale per la Fiorentina vincere questa sfida e poi provare ad aggiudicarsi una delle due ultime gare rimanenti per avere certezza del passaggio del turno.

Vincere il girone permetterebbe ai viola di saltare i sedicesimi e ritrovarsi direttamente agli ottavi di finale. Soprattutto per evitare una scomoda sfida contro chi sarà retrocessa dall'Europa League. Mister Vincenzo Italiano carica i suoi e chiede un pronto riscatto dopo le ultime negative sfide di Serie A. Soprattutto l'ultima gara persa 1-0 contro la Juventus non sta andando giù a tutto l'ambiente per come è maturata. Da non dimenticare poi la terribile settimana che ha investito Firenze e la Toscana con l'alluvione che ne ha colpito la popolazione. In segno di solidarietà e come protesta verso la decisione di non rinviare la gara il tifo organizzato della Curva Fiesole ha disertato la curva domenica sera. Da segnalare però anche comportamenti di grande civiltà e solidarietà di tutto il tifo viola che è accorso in aiuto delle persone in difficoltà. Tra questi anche il capitano Cristiano Biraghi.

Cukaricki-Fiorentina probabili formazioni: Barak a suggerire per l'attacco

Queste le formazioni scelte dai due tecnici per la sfida di giovedi sera. All'andata la Fiorentina si è sbarazzata senza problemi del Cukaricki vincendo al Franchi col tennistico 6-0.

CUKARICKI (4-4-2): Belic; Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic.

All. Matic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Pierozzi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikonè, Barak, Sottil; Nzola.

All. Italiano