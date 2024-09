Dove vedere il sorteggio della Fiorentina per i quarti finale di Conference League, diretta tv e streaming

La Conference League 2024 entra nel vivo e decide attraverso l'urna di Nyon gli abbinamenti dei quarti di finale e il tabellone della competizione che determinerà le semifinali, ecco dove vedere il sorteggio delle sfide dei prossimi turni della competizione che coinvolgono la Fiorentina di mister Italiano

Ecco dove vedere il sorteggio che coinvolgerà la Fiorentina impegnata nei quarti di finale della Conference League 2023/2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'evento attesissimo da cui si capirà il tabellone della terza competizione calcistica europea si svolgerà a Nyon in Svizzera venerdi 15 marzo 2024 alle ore 14:00.

Come lo scorso anno dal sorteggio delle sfide dei quarti di finale si scopriranno anche gli eventuali abbinamenti delle semifinali. Sarà ancora la Fiorentina a rappresentare il nostro calcio nella Conference League, con l'obiettivo di provare ad andare avanti il più possibile e magari tornare in quella finale che lo scorso anno sorrise al West Ham. E sarà ancora una squadra inglese lo spauracchio di questa competizione. Si tratta dell'Aston Villa che sembra, insieme proprio ai viola, la squadra più attrezzata per la vittoria finale.

Dove vedere sorteggio Fiorentina di Conference League in tv e streaming

Il sorteggio dei quarti di finale di Conference League si svolgerà venerdi 15 marzo 2024 alle ore 14:00 presso l'urna di Nyon, subito dopo la conclusione del sorteggio della Champions League, e quello dell'Europa League. Sarà possibile seguire l'evento in diretta tv su Sky Sport, Prime Video e molto probabilmente anche sui canali Mediaset.

Sicuramente ci sarà la trasmissione streaming su Mediaset Infinity, oltre che su Sky e Now Tv. E' necessario scaricare l'App ed abbonarsi al servizio per accedere al contenuto video in diretta.

Dove vedere sorteggio Conference League, le avversarie della Fiorentina