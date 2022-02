Inzaghi dopo Inter-Roma: “Abbiamo tenuto bene il campo”

Simone Inzaghi è intervenuto al termine di Inter-Roma ai microfoni di Mediaset. Il match, valido per i quarti di Coppa Italia, è terminato 2-0 in favore dei nerazzurri grazie ai gol di Dzeko al 2′ e Sanchez al 68′.

Inzaghi si complimenta con la Roma, nonostante la supremazia dell’Inter

Il tecnico nerazzurro si è complimentato con le caratteristiche della compagine allenata da Mourinho: “La squadra ha dimostrato di aver dimenticato il Derby, che poteva essere un colpo duro. Penso che i ragazzi siano stati bravissimi, non era una partita semplice. La Roma è di ottima qualità, con un’ottima rosa: abbiamo tenuto bene il campo. Ho fatto i complimenti alla squadra, dopo due giorni di tempo non era facile organizzare una partita di ottimo livello”.

Nel frattempo, l’Inter è in ansia per Alessandro Bastoni, che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra, dopo uno scontro con Nicolò Zaniolo: “Speriamo che per Bastoni non sia niente, purtroppo è caduto male. I medici faranno gli esami, speriamo di non perderlo per troppo tempo. Per noi è importante“.

Il tecnico nerazzurro porta a casa la vittoria, ma ora testa alle altre big

Sul migliorare nel far girare palla più velocemente e l’abbassarsi se in difficoltà: “Penso che chiaramente comandare la partita non è semplice. Lo stiamo facendo quasi sempre ma bisogna mettere in conto che ci sono gli avversari che si chiamano Roma, Milan, Napoli e Liverpool. Ci sono momenti in cui bisogna soffrire, oggi abbiamo sofferto poco, ma in questi momento bisogna soffrire insieme e abbiamo tenuto la porta inviolata“.

Sull’indispensabilità di Perisic: “Penso che sia un giocatore che da inizio anno sta avendo un livello altissimo, come tutti. L’Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions, in Coppa Italia. Abbiamo avversari forti, cammino difficile con altre due partite. Volevamo la semifinale di Coppa Italia contro una ottima squadra come la Roma, con un grande allenatore e ci siamo riusciti”.