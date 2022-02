Strascichi del derby di Milano: volano le squalifiche

Il derby di Milano è una delle partite più attese della Serie A ed è sempre un match particolare. Soprattutto in questi ultimi due anni che le milanesi sono tornate ad occupare le prime posizioni in classifica. Il derby di sabato ha lasciato 3 punti al Milan e molti rimpianti all’Inter.. ma non solo. Mentre sui social veniva montata la bufala dello sputo di Lautaro (con DAZN che ha fatto chiarezza sull’accaduto, dicendo che non c’è stato sputo) per i neroazzurri anche due sanzioni pesanti. Per Bastoni squalifica che lo terrà lontano dal campo due partite, una per Inzaghi.



Il Giudice Sportivo si è espresso su Inzaghi e Bastoni. Per l’allenatore una giornata motivata così: “avere, al termine della gara, nel tunnel proferito nei confronti dell’arbitro espressioni gravemente irriguardose.” Per Bastoni squalifica più lunga, invece, di due giornate: “rivolto agli ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un assistente.” Theo Hernandez del Milan, invece, prende solo una giornata di stop per il fallaccio a fine partita su Dumfries.



Per Lautaro nessuna giornata di stop ma solo una multa. Bastoni potrebbe essere sostituito da Dimarco che è entrato ormai stabilmente nel pacchetto dei difensori e con Gosens vicino al rientro, a sinistra lui e Perisic si giocano una maglia.