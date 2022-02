La partita fra Inter e Roma, terminata 2-0 per i neroazzurri, ha lasciato l’amaro in bocca allo Special One Mourinho. L’allenatore della Roma, accolto in maniera calorosissima dai suoi ex tifosi, a fine partita mostra tutto il suo dispiacere per la partita persa con la compagine di Simone Inzaghi: “Sono molto triste.” Per Mourinho sconfitta che pesa contro la “sua” Inter: ad oggi in due scontri diretti è stato sconfitto due volte (0-3 per i neroazzurri a dicembre, in campionato e ora per 2-0 in Coppa Italia).

Le reti di Dzeko e Sanchez mettono KO la Roma. Per Mourinho sconfitta amara e i suoi uomini hanno sofferto moltissimo la squadra di Inzaghi. I primi 15′ di gioco hanno visto un’Inter andare al doppio della velocità rispetto ai giallorossi col gol di Dzeko dopo appena due minuti e la traversa di Barella poco dopo. Mourinho, però, è stato osannato dalla sua ex tifoseria: al minuto 85′, mentre il gioco era interrotto, lo stadio ha acclamato il suo ex allenatore a gran voce col portoghese che ha risposto facendo un cenno con la mano. A fine partita le parole di Mourinho sono molto chiare: “Per me lo stadio dell’Inter è casa mia ma.. Anche Roma è casa mia oggi. Sono molto triste perché abbiamo perso.“