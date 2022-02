Sarri vuole la semifinale di Coppa Italia: “Un traguardo importante”

Maurizio Sarri non usa mezzi termini per descrivere l’importanza della partita di domani contro il Milan. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, il tecnico toscano ha dichiarato: “Per loro che sono in lotta scudetto può essere un traguardo secondario, per noi che siamo nella terra di nessuno invece è un traguardo importante. Dobbiamo sparare più cartucce possibili”.

L’importanza della Coppa Italia per la Lazio di Sarri

Sarri è ben conscio della rilevanza che può assumere il cammino dei suoi uomini nella Coppa Italia. I biancocelesti in campionato sono sesti in classifica a pari punti con la Roma e distano ben 6 punti dalla zona Champions (quarto posto occupato dalla Juventus – ndr). Alla luce dell’attuale posizione della società di Lotito nella Serie A, diventa ancora più importante conquistare la coppa nazionale per due motivi: il primo è legato alla garanzia di un posto in Europa il prossimo anno indipendentemente dal campionato; il secondo è relativo al fatto che portare un nuovo trofeo in bacheca è utile a risanare il rapporto incrinato tra società e tifosi.

Ad attendere ai quarti di finale la Lazio c’è il Milan, reduce dalla vittoria in rimonta nel derby. Sarri commenta gli avversari tornando al match di campionato perso dalla Lazio 2 a 0 allo Stadio San Siro: “Sicuramente siamo cambiati da quella partita, ma vediamo quanto sono cambiati anche loro. Alla fine ogni partita è a sè”.