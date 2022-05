Coppa Italia decisioni Giudice Sportivo, UFFICIALE: squalifiche e multa per Inter e Juve

Coppa Italia decisioni Giudice Sportivo dopo il grande match di ieri sera tra Inter e Juventus. Le scelte prese e diramate descrivono una ammenda da 6.000 euro per l’Inter di Simone Inzaghi, a seguito di alcune bottiglie di birra lanciate dai supporter della squadra nel campo di gioco.

Coppa Italia Giudice Sportivo: multa salata per Allegri

Secondo gli ultimi aggiornamenti, si rivela una la giornata di per il ct Max Allegri. Ciò, per avere lasciato la “propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara“. L’ammenda risulta d’essere di 10.000 euro.

Squalifica per Brozovic, era diffidato

La finale di Coppa Italia non si fa mancare nulla, durante il match viene squalificato Marcelo Brozovic (già diffidato): una giornata per comportamento scorretto.