Alberto Gilardino: “Dybala ha fatto un grandissimo gol. Lavoriamo alla promozione”

ALBERTO GILARDINO DYBALA – Il Genoa di Alberto Gilardino è stato eliminato dalla Roma in Coppa Italia. I giallorossi hanno battuto di misura la squadra genoana.

Al termine della partita, l’ex Campione del Mondo si è concesso ai microfoni dei giornalisti e ha fatto il bilancio di un bicchiere mezzo pieno. Rimane ovviamente l’amarezza di aver perso una partita che tutta la compagine avrebbe voluto vincere: “Non sono soddisfatto del risultato perché a Roma vogliamo sempre fare risultato, ma sono contento della prestazione. Sapevamo di affrontare una squadra forte e ben strutturata. Stasera siamo stati bravi sui calci piazzati, mentre in altre situazioni avremmo potuto fare meglio. L’atteggiamento era quello che avevo chiesto prima della gara, ma è un peccato che sia arrivata la sconfitta“.

Alberto Gilardino commenta il meraviglioso gol di Paulo Dybala

A sbloccare la gara è stato il Campione del Mondo argentino, con una rete al 64′ e dopo essere subentrato a Lorenzo Pellegrini al 46′: “Dybala ha fatto un grandissimo gol. La mia idea era di cambiare qualcosa nella struttura della squadra: chi ha giocato poco ha fatto davvero molto bene, sono stati tutti bravi a interpretare la partita con equilibrio e concretezza. In costruzione dal basso, alcune volte avremmo dovuto sfruttare meglio i passaggi di prima. Lunedì abbiamo una partita importante col Venezia, dovremo prepararci alla grande“.

Il Genoa di Gilardino lavora per tornare in Serie A

Il tecnico del Genoa ha spiegato ai microfoni di Mediaset come sta preparando le prossime gare: “Promozione diretta in Serie A? Dobbiamo provarci, lavoriamo ogni giorno per questo obiettivo. Negli ultimi dieci giorni abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ho trovato grande disponibilità da parte dei miei ragazzi. Bisogna ragionare di partita in partita, serve concentrarsi di volta in volta: da domani penseremo al Venezia. Cercheremo di ottenere il massimo da ogni gara“.

Alberto Gilardino guarda avanti, e continua sulla strada buona creata in queste settimane. Tra pochi giorni si rigioca. Lunedì 16 gennaio infatti, alle ore 18.45, il Grifone ospiterà gli uomini di Andrea Soncin allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. L’aspirazione è quella di continuare la striscia positiva di risultati ottenuti finora nel campionato Cadetto. Il Genoa è infatti terzo in classifica con 33 punti, alle spalle di Reggina (36 punti) e Frosinone (39 punti).