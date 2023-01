PELLEGRINI CONDIZIONI – Lorenzo Pellegrini è stato sostituito nell’intervallo di Roma-Genoa, partita valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. La gara è stata vinta 1-0 dagli uomini di José Mourinho, grazie al gol di Paulo Dybala al 64′.

Come riportato da calciomercato.com, il centrocampista è uscito anzitempo, al 46′, perché ha sentito tirare il flessore durante un corpo a corpo con Stefano Sabelli, ex Roma.

Lorenzo Pellegrini condizioni e motivo della sostituzione

Per evitare rischi peggiori, l’allenatore portoghese ha voluto togliere il capitano dal campo. Quest’ultimo, nel primo tempo, aveva preso un incrocio dei pali centrato dall’interno dell’area di rigore.

Al suo posto, è subentrato un ispiratissimo Dybala, che ha sbloccato il match.

Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Pellegrini verranno dati nella giornata di domani. Come dichiarato da Mourinho, il problema verrà valutato domani.

Non è dato sapere, al momento, se Lorenzo Pellegrini sia in dubbio o meno per la sfida di domenica sera contro la Fiorentina.