Juve Lazio probabili formazioni, Coppa Italia quarti di finale 2022-2023. Il match tra le due squadre avverrà giovedì 2 febbraio alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. La sfida potrà essere seguita in esclusiva su Canale5 e in streaming su Mediaset Play. Non resta che scoprire chi passerà il turno.

Juve Lazio probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean

Ballottaggi: Locatelli 55% – Paredes 45%; Chiesa 55% – Soulè 45%

Indisponibili: Bonucci, Chiesa (in dubbio), Milik

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Cataldi 65% – Marcos Antonio 35%, Luis Alberto 65% – Vecino 35%:

Indisponibili: Radu

Squalificati: –

Prospetto Juventus

Secondo gli ultimi aggiornamenti sappiamo che Milik sarà favorito su Kean, mentre Locatelli su Paredes. Al momento ancora dubbi sulla presenza di Federico Chiesa, ma dovrebbe farcela e spuntarla su Soulè sulla fascia destra. In difesa Alex Sandro, presto per la titolarità invece Vlahovic e Pogba. Nessuno squalificato.

Prospetto Lazio

Immobile torna e si prende l’attacco con Zaccagni e Anderson. Il ct Sarri non dovrebbe fare turn over a centrocampo ma in difesa potrebbe rivedersi Patric. Alta possibilità di trovare tra i pali il portoghese classe 99′ Luis Maximiano. Nessuno squalificato.