La Juventus perde in casa per 0-2 contro l’ottimo Monza di Palladino. Una frase che fino a qualche anno fa sarebbe risultata solo utopia, ma quest’anno i tifosi bianconeri ci stanno facendo il callo. Già all’andata la squadra di Galliani e Berlusconi si era imposta sulla compagine bianconera, sempre più in crisi d’identità. La mazzata della penalizzazione, poi, non aiuta Allegri, divenuto bersaglio della tifoseria che ne chiede l’esonero. La Juventus soccombe sotto i colpi di un Monza ben organizzato e nemmeno l’ingresso in campo del rientrante Vlahovic cambia le carte in tavola.

Esonero per Allegri? Ecco i commenti del web

In una giornata di campionato in cui i bianconeri avrebbero potuto guadagnare punti sul Milan, uscito sconfitto con un clamoroso 2-5 in casa contro il Sassuolo, e su una fra Roma e Napoli, la Juventus perde per 0-2 in casa contro il Monza. E se Inter e Atalanta hanno rispettato i pronostici, per i bianconeri non si può dire altrettanto. Sul web i tifosi bianconeri sono scatenati verso la società in primis, colpevole della pessima gestione, e verso Allegri, reo di non essere riuscito a dare un’identità alla Juve, e per lui viene chiesto l’esonero immediato. Un eventuale addio anticipato dell’allenatore toscano, però, costerebbe alla Juventus circa 40 milioni di euro, cifra che i bianconeri non possono sprecare.