Sampdoria-Sudtirol diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Coppa Italia

Primo impegno ufficiale per i blucerchiati di Andrea Pirlo, Sampdoria-Sudtirol è una delle sfide più interessanti del primo turno di Coppa Italia 2023/2024. Scopriamo dove vedere l'esordio ufficiale dell'ex tecnico bianconero sulla panchina dei doriani. Sudtirol che non parte battuto e promette battaglia per una sfida che regalerà spettacolo e indicazioni importanti per entrambi i tecnici delle due squadre.

Sampdoria-Sudtirol inaugura la stagione ufficiale di entrambe le squadre, ecco dove vedere la sfida del primo turno di Coppa Italia. Le due squadre arrivano alla sfida con grande entusiasmo pur partendo da due posizioni di partenza agli antipodi. I blucerchiati stanno ancora metabolizzando la dolorosa retrocessione in Serie B dello scorso anno e sono alle prese con diversi affari di calciomercato per alleggerire una rosa troppo pesante per la categoria. Il Sudtirol invece è sempre sulla cresta dell'euforia dopo la grandissima stagione scorsa. I trentini infatti hanno conquistato un playoff imprevisto e imprevedibile, uscendo a testa altissima contro il Bari.

La sfida si disputerà allo stadio Luigi Ferraris di Genova e non vedrà tra i protagonisti nelle file sampdoriane ne Manolo Gabbiadini trasferitosi in medioriente ne Fabio Quagliarella al quale non è stato rinnovato il contratto in scadenza al termine della scorsa stagione.

Le due squadre quest'anno si incroceranno più volte, essendo entrambe impegnate nella disputa del campionato di Serie B. Inutile dire che la Sampdoria è una delle favorite al successo, mentre il Sudtirol firmerebbe per ripetere quanto fatto lo scorso anno. Ecco nel dettaglio le sfide tra le due squadre:

14/08/23 Sampdoria-Sudtirol (primo turno Coppa Italia)

28/10/23 Sudtirol-Sampdoria (Serie B)

13/04/23 Sampdoria-Sudtirol (Serie B)

Dove vedere Sampdoria-Sudtirol in tv e streaming

Sampdoria-Sudtirol si giocherà lunedi 14 agosto alle ore 18:00 allo stadio Marassi di Genova. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset e la sfida sarà trasmessa in chiaro e in diretta su Italia 1. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming collegandosi al sito www.mediaset.it oppure scaricando l'app Mediaset Infinity su un qualsiasi dispositivo mobile e registrandosi al servizi.

Resta inoltre sempre possibile seguire gli aggiornamenti live sui canali social delle due squadre.