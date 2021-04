Dopo le ultime uscite non positive in campionato (due sconfitte e un pareggio), la Roma di Fonseca si prepara ad affrontare il Manchester United nell’andata delle semifinali di Europa League. Roma-Manchester United si prospetta un match molto interessante tra due delle compagini più accreditate alla vittoria finale di questa importante competizione europea. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Roma-Manchester United: streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Roma-Manchester United: orario, luogo, precedenti e probabili formazioni

Il match Roma-Manchester United, valido per le semifinali di andata di Europa League, si giocheranno allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle ore 21.00 di Giovedì 29 Aprile 2021. Tra le due compagini, dal 2007 ad oggi, vi sono stai sei precedenti con i seguenti esiti finali: 4 vittorie Manchester United, 1 pareggio, 1 vittoria Roma. Nell’ultimo precedente disputato all’olimpico, datato Aprile 2008, i ‘giallorossi’ persero 0-2.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Manchester United:

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.



Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere Roma-Manchester United: streaming gratis e diretta tv in chiaro

La semifinale di Europa League, Roma-Manchester United, verrà trasmessa in diretta tv su SKY, più precisamente ai canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match sarà inoltre trasmesso in diretta tv in chiaro su TV 8 e si potrà vederlo in streaming gratis sul sito ufficiale della stessa emittente televisiva. Un’altra alternativa per guardare la semifinale d’andata di Europa League, è quella di vederla sulla piattaforma NOW TV-