Sky o Tv8? Dove vedere in tv e streaming Villarreal-Manchester United

Dove vedere Villarreal Manchester United: diretta tv o streaming. A Danzica andrà in scena l’ultimo atto di questa Europa League. Da una parte il Villarreal, arrivato un po’ a sorpresa in finale dopo aver eliminato l’Arsenal, ma che ha alla guida Unai Emery, già vincitore della competizione per 3 volte. Lo stesso tecnico ha dichiarato: ” Meritiamo di giocare questa finale e daremo il massimo. Dimostreremo di voler lottare contro il Manchester United per questo titolo”. Dall’altra il Manchester United, che nel suo cammino ha eliminato, a malincuore per noi italiani, prima il Milan e poi la Roma. I Red Devils partono favoriti, vista la superiorità dell’organico a disposizione, ma gli spagnoli sono a caccia del loro primo trofeo internazionale. Le parole del coach prima della finale: “Sarà speciale. È stato un viaggio fantastico ed è solo il primo passo per riportare il Manchester United alla gloria”.

Quando si gioca Villarreal-Manchester United, finale di Europa League

La finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United si disputerà mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 21:00, allo stadio Energa Gdansk a Danzica, in Polonia. Sarà la quinta volta che le due compagini si affrontano in campo internazionale. I precedenti sono tutti uguali: le 4 partite sono finite in pareggio per 0-0.

Probabili formazioni: le scelte di Emery e Solskjaer

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer. Allenatore: Unai Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

Sky o Tv8? Ecco dove vedere Villarreal-Manchester United in tv e in streaming

Il match tra Villarreal-Manchester United sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky. I canali di riferimento per il match saranno Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Football (203). Non è prevista la trasmissione in chiaro su Tv8. L’incontro sarà visibile pure in streaming su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone o su Now tv, acquistando uno dei pacchetti sport proposti.