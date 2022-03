Europa League, Bayer Leverkusen Atalanta le probabili formazioni: la Dea vuole i quarti

Si riparte dal 3-2 dell’andata a Bergamo, vediamo quali sono le probabili formazioni di questo ottavo di finale di Europa Legaue Bayer Leverkusen Atalanta. Gli orobici puntano forte su questa competizione per alzare finalmente un trofeo che chiuderebbe un ciclo di risultati straordinari. Il Leverkusen dal canto suo fa leva su una tradizione europea maggiore. Gasperini si affida ai migliori giocatori a disposizione.

Bayer Leverkusen Atalanta probabili formazioni: Muriel cerca il gol in Europa

L’Atalanta sembra un pò in difficoltà in campionato, con la Juventus -impegnata in Champions League- che se ne sta andando in classifica. Ecco perchè questa sfida vale tantissimo.



Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Aranguiz; Diaby, Palacios, Adli; Alario. All. Seoane.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All. Gasperini.

Molti i tifosi italiani in Germania, la sfida avrà comunque un’ottima copertura in diretta TV e streaming.