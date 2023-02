Alla Juventus non basta il gol di Vlahovic per portare a casa la vittoria contro il Nantes in Europa League. Contro i francesi la Juventus domina il primo tempo e avrebbe anche meritato un risultato più largo ma nel secondo tempo gli uomini di Allegri crollano e i francesi ne approfittano. Complice un errore di Bremer, Blas ne approfitta e sancisce l’uno a uno finale. Sul finire di partita le proteste della Juve per un rigore non concesso ai bianconeri.

Allegri dice addio alla Juventus?

Le dichiarazioni di Allegri post Juventus-Nantes hanno messo in risalto quanto successo nel match: “Sapevamo delle difficoltà della partita perché comunque vincere in Europa non è mai semplice, poi il calcio è tremendo perché nell’unica situazione in cui dovevamo far fallo è scivolato Bremer e abbiamo preso gol. Però c’è un’altra parte della partita, dopo l’1-0 abbiamo rallentato vistosamente la circolazione della palla. Dopo lo schiaffo dell-1-1 abbiamo ripreso a giocare, siamo stati più aggressivi e reattivi e abbiamo creato situazioni per fare il 2-1, ma così non è stato. Ci andiamo a giocare una finale secca in casa loro, sarà una partita completamente diversa perché tutte e due le squadre devono vincere. Abbiamo il 50% di possibilità di passare.” Nel frattempo sui social i tifosi bianconeri chiedono l’esonero dell’allenatore reo, secondo loro, di aver sbagliato le sostituzioni e nello specifico Di Maria, fino a quel momento migliore in campo.