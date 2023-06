Llorente sul rigore alla Roma non dato: “Taylor ha fischiato a favore del Siviglia. Il VAR doveva intervenire”

Diego Llorente, calciatore spagnolo e difensore della Roma, si è espresso sul rigore non dato nella finalissima di Budapest contro il Siviglia, accusando l’arbitro Taylor.

Llorente sul rigore non dato alla Roma: “Sorprende, data la grande reputazione di Taylor”

La partita alla Puskás Aréna di Budapest ha visto compiere alcuni errori arbitrali da parte del Direttore di gara Anthony Taylor.

In mixed zone, il giocatore in prestito dal Leeds UDT ha rivelato cosa è stato detto da José Mourinho nel cerchio tenutosi al termine della sconfitta: «Che dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, che abbiamo lasciato tutto in campo. C’è orgoglio, i rigori sono una lotteria e non ci è andata bene».

Llorente ha rivelato tutta la sua delusione, e quella del popolo di Roma: «È un giorno molto triste per tutti i romanisti, forte dispiacere ma abbiamo dato tutto. Abbiamo visto l’episodio del possibile rigore, lo ha visto anche l’assistente, il VAR di solito richiama, stavolta no». C’è stata dunque polemica per un presunto rigore non dato agli uomini di Mou.

Lo stupore di Llorente per il mancato rigore

Il numero 14 della Roma insiste sull’incisione della gestione arbitrale ai fini del risultato: «È vero, oggi tutti gli episodi sono dubbi, i cartellini gialli, l’arbitro ha fischiato a favore del Siviglia. Sorprende, perché è un arbitro internazionale che ha grande reputazione».

A rimanere stupiti di quanto avvenuto, non soltanto i calciatori e i sostenitori giallorossi, ma anche i vari tifosi delle altre squadre italiane, che hanno assistito alla scena, non capendo come non si sia potuto vedere un episodio del genere.