Zazzaroni: “Qualcuno sta già tremando. Ho saputo cose su Mourinho e i Friedkin”

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, ha rivelato delle scottanti dichiarazioni nella puntata di Deejay Football Club nella pomeriggio di ieri sabato 6 maggio 2023. In particolare, si è soffermato sul futuro dell’allenatore della Roma José Mourinho, finito ancora una volta, nel mirino delle critiche e delle polemiche per i suoi comportamenti.

Ivan Zazzaroni svela qualcosa sul futuro di José Mourinho alla Roma

Nella puntata in onda ogni sabato, dalle ore 12.00, alle ore 13,00, Ivan Zazzaroni si è espresso con grande sicurezza sulla vicenda: «Mourinho andrà via dalla Roma, è ufficiale. Oggi spero che lo stadio gli tributi un grande saluto e che lo faccia commuovere. Sono successe cose, la società ha dimostrato di avere poca voglia di lottare per lui. I Friedkin non parlano, se emerge qualcosa vuol dire che siamo messi male: se qualcuno della società dice che i Friedkin non gradiscono Mourinho vuol dire è gente pericolosa».

Il giudice di Ballando con le stelle, ha quindi incolpato i piani alti giallorossi per come si stanno svolgendo alcune faccende.

Zazzaroni rivela… Mourinho via da Roma?

Zazzaroni ha poi aggiunto: «Non lo possono convincere a restare, e lui non vuole ascoltare nessuno. Ha fatto una scelta legittima, purtroppo, non lo hanno calcolato per mesi e soprattutto non lo hanno mai aiutato e non lo hanno mai protetto, non c’è mai stata una comunicazione per difenderlo, e lui in due anni ha fatto cose straordinarie, anche a Trigoria, non solo sul campo. Gioca male? Sicuramente non è un bel calcio, ma guardate gli interpreti: a Monza il secondo tempo è stato agghiacciante, ma era una squadra che non giocherebbe in Serie B. Ripeto, ho saputo delle cose che sono successe e che dirò solo a fine anno. Qualcuno starà già tremando». Non è dato sapere cosa sappia, e cosa no, il giornalista bolognese, ma le premesse non fanno ben sperare. Che lo Special One stia pensando, o meglio sia già sicuro di voler lasciare Roma? In caso la risposta fosse affermativa, si tratterebbe sicuramente di una notizia che andrebbe a dividere in due la tifoseria romanista. In tanti sostenitori giallorossi infatti, non amano Mou, mentre tanti altri lo apprezzano da sempre, specie dopo la Coppa vinta a Tirana in Conference League, trofeo importantissimo per la Roma, e per Roma.