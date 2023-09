Lista UEFA Roma: due giocatori a rischio esclusione

La Roma si confronta con le rigide regole UEFA in vista della fase a gironi dell'Europa League. Due nuovi acquisti, Kristensen e Azmoun, potrebbero non fare parte della lista dei giocatori da convocare, complicando i piani di Mourinho che punta alla terza finale consecutiva.

La lista UEFA della Roma potrebbe subere esclusioni eccellenti. Va consegnata entro la mezzanotte di oggi in vista della fase a gironi dell'Europa League. Tra regole stringenti e calcoli economici, Kristensen e Azmoun rischiano l'esclusione dalla lista UEFA Roma.

Lista UEFA Roma: Azmoun e Kristensen verso l’esclusione

Archiviata la sconfitta per 1-2 contro il Milan, è tempo di pensare all’Europa League. Ma il viaggio europeo della Roma per la stagione 2023/24 rischia di partire già in salita. Nonostante la forte volontà di Mourinho di guidare la squadra verso la terza finale di fila, e stavolta verso il successo, ci sono ostacoli amministrativi da superare.

Sembra che due nuovi acquisti, il danese Kristensen e l’attaccante iraniano Azmoun, saranno i sacrificati. Queste decisioni sono la conseguenza di complesse considerazioni finanziarie e regolamentari che porterebbero all'esclusione dei due giocatori.

Gli ostacoli da superare

Le stringenti regole UEFA impongono limiti sulla registrazione dei giocatori. Il Settlement Agreement, in particolare, stabilisce che non possono essere registrati più di 23 calciatori, mantenendo al contempo un certo numero di giocatori formati localmente.

Queste restrizioni sono ulteriormente complicate dai dettagli finanziari, come l'equilibrio tra i costi dei giocatori in entrata e in uscita. La Roma ha già affrontato situazioni simili in passato, come l'esclusione di Solbakken l'anno scorso a causa di sforamenti di budget. All’epoca fu tenuto Zaniolo, poi ceduto qualche settimana dopo: un errore.

Lista UEFA Roma, l'elenco completo

Come riporta il Corriere dello Sport, nella lista A, i giocatori che si prevede verranno inclusi sono: Rui Patricio, Karsdorp, N’Dicka, Smalling, Aouar, Paredes, Llorente, Celik, Renato Sanches, Lukaku, Dybala e Svilar. A questi si aggiungono i calciatori di formazione italiana come Cristante, Mancini, Spinazzola, Belotti e El Shaarawy. Mentre, tra i giocatori di formazione locale, figura Lorenzo Pellegrini.

Queste scelte riflettono la strategia del club di bilanciare regolamenti, finanze e talento per assicurarsi una squadra competitiva per l'Europa League.