Dove vedere Italia Polonia Nations League: streaming gratis e diretta TV

Nations League, dove vedere Italia Polonia: streaming e diretta TV in chiaro. L’Italia, priva del ct Mancini causa positività al Covid-19, ospita la Polonia in un match valido per la Nations League: tutte le informazioni sul match e dove vedere Italia Polonia in tv e streaming gratis.

Dove vedere Italia Polonia Nations League, ecco come arriva la nostra nazionale all’impegno. L‘Italia torna in campo per una partita ufficiale dopo l’amichevole vinta in scioltezza contro l’Estonia, l’avversaria sarà la Polonia che attualmente guida il Girone 1 della Lega A di Nations League. Nella gara d’andata, giocata a Danzica, la Polonia è riuscita a bloccare gli Azzurri sullo 0-0. L’unica vittoria dell’Italia è arrivata contro l’Olanda a inizio settembre, poi solo pareggi. Bisogna anche dire che l’Italia è ancora imbattuta ma il conto dei successi è fermo a uno, l’1-0 rifilato all’Olanda ad Amsterdam. Per il resto solo pareggi e la forte necessità di tornare a vincere per superare in testa al girone proprio i prossimi avversari e prepararsi alla trasferta in Bosnia con maggiore tranquillità. Ricordiamo, infine, che Italia Polonia si giocherà al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, casa del Sassuolo, nella serata di domenica 15 novembre 2020 con fischio d’inizio della sfida alle ore 20.45. Andiamo dunque a conoscere dove vedere vedere Italia Polonia di Nations League in diretta tv e streaming gratis in chiaro.

Dove vedere Italia Polonia: info canale tv e streaming

Partita: Italia Polonia

Data: 15 novembre 2020

Orario: 20.45

Canale tv: Rai 1

Streaming: Rai Play

Dove vedere Italia Polonia Nations League in tv e streaming gratis

La partita Italia Polonia, valida per la quinta giornata di Nations League, sarà trasmessa dalla Rai. La sfida di Firenze, che precede l’impegno di mercoledì prossimo in Bosnia, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1 (anche in HD canale 501). Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30, subito dopo la fine del TG1. Il match sarà visibile in diretta streaming anche su RaiPlay su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l’applicazione dedicata, su pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.