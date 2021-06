Cristiano Ronaldo METTE VIA LA COCA COLA, è bufera social

Cristiano Ronaldo fa parlare di sé anche per le sue gesta fuori dal campo. L’ultima, in ordine cronologico, durante la conferenza stampa di lunedì 14 giugno 2021 per il match contro l’Ungheria. Appena entra in conferenza stampa e si siede, il numero 7 e capitano del Portogallo fa una smorfia di disappunto. Tutti lo notano, ma non si capisce quale sia il motivo. All’improvviso CR7 fissa le due bottigliette di Coca Cola, sponsor di Euro2020, e chiude gli occhi sospirando, quasi a mantenere la calma. Si guarda intorno e decide di spostarle fuori dalla sua visuale, non facendosi inquadrare con la bevanda. Un gesto che ha spiazzato tutti in conferenza stampa. Subito dopo averle spostate, Ronaldo commenta dicendo: “Bevete Acqua“.

Cristiano Ronaldo, il perché del gesto

Certamente un gesto che ha fatto il giro del mondo e che sicuramente non è piaciuto alla UEFA e alla Coca Cola. Sono tante le ipotesi che riflettono sul perché di tale decisione, ma sicuramente non riguardano i diritti d’immagine e accordi con altri marchi. Chi conosce CR7 e sa il suo stile di vita, può ben intuire come lui sia intollerante verso certe bevande. Il cinque volte pallone d’oro segue da anni una dieta ferrea che non gli permette di trasgredire, avendo una cura maniacale del proprio corpo. Corpo di Cristiano Ronaldo che nel corso del tempo è diventato l’emblema dello sportivo salutare. Tra i segreti del suo fisico integro, scolpito, capace di resistere anche all’usura e all’incedere del tempo c’è una regola molto severa: niente ‘cibo spazzatura‘ tra cui le bevande dolci e gassate come la Coca Cola.

Certamente non è la prima volta che il lusitano si dice contrario a questo genere di alimentazione. Lo si capisce quando parlando di suo figlio Cristiano Ronaldo Jr. ammette: “Beve Coca-Cola e aranciata e io mi arrabbio, ci litigo se vedo che mangia patatine fritte: non mi piace”.

Bufera social sul gesto, utenti divisi

Ovviamente la situazione ha diviso l’opinione pubblica e i tifosi. Sono molti gli utenti che hanno apprezzato il gesto di Cristiano, mentre altri invece lo hanno condannato, dandogli dell’ipocrita. C’è chi lo accusa: “Uno che fa il testimonial del poker online, tra le cause più potenti della tragedia ludopatia nel mondo, per poi fare il fenomeno con lo sponsor della manifestazione. Ridicolo” e chi provoca svelando motivazioni improbabili dietro il gesto: “Conoscendo Ronaldo, come minimo doveva fare uno spot per la Coca-Cola ma non gli hanno hanno dato il compenso che avrebbe voluto”. Chi, nonostante Cr7, non cambia idea: “Bevo la Coca-Cola e me ne infischio di quel montato di Ronaldo”, e chi pensa che il suo gesto possa essere invece essere un: “ottimo spot per Coca-Cola“.

Un tifoso ricorda a Ronaldo che gli sponsor pagano anche il suo contratto e attacca: “Deve fare sempre il fenomeno altrimenti non è contento. Il sig. Ronaldo prende tutti quei soldini anche perché la Coca-Cola finanzia manifestazioni come gli Europei ed è partner commerciale della squadra di club dove gioca… io la vedo come mancanza di rispetto verso uno sponsor che finanzia la manifestazione”, “Senti Ronaldo tu sei pagato fior di milioni non vieni qui a sfottere lo sponsor”. Altri ancora ci vedono indizi per un addio alla Juve: “Ronaldo infastidito dalla Coca-Cola, uno degli sponsor di EURO 2020, ma anche uno dei partner commerciali più importanti della Juventus”.

Non manca ovviamente l’ironia: “Ronaldo ha spostato bottigliette di Coca-Cola perché altrimenti sue risposte sbatteva contro barriera e non arrivava a giornalisti”, oppure: “Imbarazzo tra i fans di Vasco Rossi che tifano Juventus. E adesso che si fa?”, “ciò che ha fatto ieri Ronaldo in conferenza stampa è un nuovo tipo di pubblicità. Pubblicità paradosso“, “Ronaldo che schifa la Coca-Cola mi ha fatto venire in mente Antonella Elia contro la pellicceria sponsor… Quanto sarebbe servito Mike Bongiorno ieri!”.

Infine, molti applaudono Ronaldo. C’è chi posta: “Le performance fuori dal campo di Ronaldo invogliano a tifare anche la Juve che non ne ha bisogno”, chi dichiara: “estrema stima per Ronaldo”, e chi si dice stupito: “Oggi ho visto Cristiano Ronaldo nascondere le bottiglie di Coca-Cola in conferenza stampa agli EURO 2020 e il suo invito a bere acqua mi ha favorevolmente stupito! Bravissimo, ottimo messaggio! E che sguardo truce verso quelle bibite!”

Cristiano Ronaldo arriva in sala stampa e sposta le bottiglie di Coca-Cola: "Acqua!" 🚰🇵🇹 pic.twitter.com/EPzvnFRm67 — Goal Italia (@GoalItalia) June 15, 2021