Sky o Rai 1? Dove vedere Spagna Svezia Euro2020 in tv e in streaming

Dove vedere Spagna Svezia Euro2020 in tv. Gli Europei sono iniziati ed è arrivato il momento della prima giornata del girone E. Questa partita ancora prima di iniziare è determinata dal fattore Covid-19. Da una parte la Spagna, che dopo la positività di Sergio Busquets ha annunciato pure quella di Diego Llorente. I due giocatori sono in isolamento. Il ct Luis Enrique ha cautamente convocato un altro gruppo di calciatori, come prevede il regolamento fino al giorno prima dell’inizio della prima partita, pronti a subentrare in caso di emergenza. Dall’altra parte la Svezia, che ha annunciato le positività di due pedine fondamentali, Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg. Il ct Janne Andersson però è stato chiaro, visto che i due giocatori sono anche loro in isolamento: “Triste per noi. Non chiameremo nessuna riserva, ma speriamo che Dejan possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna”.

Quando si gioca Spagna-Svezia, prima giornata girone E

La partita tra Spagna-Svezia si disputerà lunedì 14 giugno alle ore 21:00, allo stadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia. L’unico precedente tra la due squadre in questa competizione risale a Euro2008, dove le Furie Rosse vinsero in pieno recupero 2-1 grazie al goal di David Villa che valse la qualificazione ai quarti di finale. Il proseguo poi lo conosciamo tutti. Un dato da sottolineare è che la Svezia negli ultimi 12 incontri con gli spagnoli ha mantenuto solo una volta la porta inviolata.

Probabili formazioni: le scelte di Luis Enrique e Andersson

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Gaya; Thiago, Rodri, Ruiz; Olmo, Morata, Moreno. Allenatore: Luis Enrique

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielsson, Lindelof, Bengtsson; Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg; Quaison, Berg. Allenatore: Janne Andersson

Sky o Rai 1? Ecco dove vedere Spagna Svezia Euro2020 in tv e in streaming

La partita sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone. L’incontro sarà possibile seguirlo anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti appositi che trasmettono gli Europei di calcio 2021. La piattaforma è scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, smartphone, Tablet e Smart tv, basta dotarsi di una buona connessione a Internet. Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 1, primo canale del digitale terrestre. La diretta inizierà alle ore 20:30. Spagna-Svezia si potrà seguire anche su Rai Play, servizio streaming gratuito scaricabile su qualunque dispositivo.