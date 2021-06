Timothy Castagne shock: sei fratture al viso, europeo finito?

Tegola per la Nazionale Belga. Durante la gara contro la Russia, valevole per il primo turno del gruppo B di Euro2020, il difensore Timothy Castagne ha subito un infortunio al viso di non lieve entità.

Timothy Castagne: Europeo già finito?

Nella partita di sabato contro la Russia, Castagne ha riportato ben sei fratture facciali. Il difensore del Leicester City verrà operato nella mattinata di martedì. Si è infortunato al minuto 27, per uno scontro aereo con il giocatore Daler Kuziayev, e l’intervento chirurgico di oggi durerà dalle tre alle quattro ore. Inizialmente lo staff medico della nazionale belga pensava che le fratture riportate fossero solo due. In questo caso il recupero del giocatore si sarebbe concluso in un mese appena. Con sei fratture il discorso si complica parecchio e, forse, potrebbe rientrare secondo previsioni più ottimistiche solamente per la finale di Wembley. Le dichiarazioni del commissiario tecnico del Belgio Roberto Martinez riguardo l’accaduto sono state:”Se arriviamo in finale, certo che potrà venire. Ma bisognerà vedere se riuscirà a stare in campo, ne dubito. Dal punto di vista medico ha bisogno di quattro settimane. Ma dopo il caso di Axel Witsel, che non dovrebbe essere qui dopo il suo infortunio, non escludo miracoli medici”. A sostituire Castagne, sarà il difensore del Borussia Dortmund Thomas Meunier, che ha già preso il suo posto nel match contro la Russia, segnando anche il goal del 2 a 0 per i Diavoli Rossi.