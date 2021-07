Sky o Rai 1? Dove vedere Belgio-Italia streaming gratis e diretta tv in chiaro, Euro 2020 quarti di finale

DOVE VEDERE BELGIO-ITALIA IN DIRETTA TV IN CHIARO E IN STREAMING GRATIS? – Ecco il primo grande test per la nostra Nazionale: si comincia con i quarti di finale di Euro2020! L’Italia di Roberto Mancini affronterà venerdì sera il Belgio di Roberto Martinez, per quello che forse è il primo vero grande scontro per i nostri azzurri. L’Italia ha battuto l’Austria ai supplementari per 2-1, grazie ai gol di Chiesa e Pessina che hanno reso vano il gol di Kalajdzic: il Belgio, invece, ha sconfitto l’enorme ostacolo Portogallo, grazie alla rete di Thorgan Hazard. Suo fratello Eden, così come De Bruyne, sono però usciti acciaccati dalla sfida contro CR7: per questo, è possibile che non partano dal 1′ minuto. Secondo il tabellone di Euro 2020, chi vince affronterà una tra Spagna e Svizzera. Prima, però, c’è un grande scoglio da superare: ecco dove vedere Belgio Italia in tv e in streaming.

Quando si gioca Belgio-Italia, Euro2020 quarti di finale

Il match Belgio–Italia, valido per i quarti di finale di Euro 2020, avrà luogo allo Stadio Allianz Arena di Monaco, in Germania, venerdì 2 luglio alle ore 21 italiane.

Probabili formazioni Belgio-Italia, Euro2020 2 luglio 2021

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne.

Dove vedere Belgio-Italia Euro2020 2 luglio, streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Sky?

Il match di Euro2020 Belgio-Portogallo, valido per gli ottavi di finale e in programma venerdì 2 luglio 2021 alle ore 21, sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai 1. Di conseguenza, sarà possibile guardare la partita anche in streaming gratis su Rai Play, app del servizio pubblico disponibile per pc, tablet e smartphone.

La sfida sarà però anche visibile su Sky. Inoltre, dunque, si potrà assistere a Belgio-Portogallo anche attraverso Sky Go, scaricando l’app del servizio disponibile su pc, tablet e smartphone.