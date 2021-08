Dramma Barcellona: perso anche Aguero!

Tempi difficili a Barcellona. La squadra catalana, dopo aver perso Lionel Messi, dovrà fare a meno anche del Kun. Sarà fuori almeno per 10 settimane per infortunio Aguero. Ieri per il trofeo Gamper, i catalani si sono imposti per 3-0 contro la Juventus, in rete Depay, Braitwhaite e Riqui Puig. In spolvero il neo acquisto Depay, male, invece, Rugani. Il dopo Messi è iniziato nel migliore dei modi per il Barcellona, per ora, ma la strada è ancora lunga.

A peggiorare la situazione le condizioni fisiche del Kun. Fuori per infortunio Aguero, aveva già messo in dubbio la sua permanenza a Barcellona, dopo l’addio dell’amico Messi. Situazione di nervosismo generale per l’ambiente Barca, scosso dal fulmine a ciel sereno relativo all’addio della pulce. Aguero aveva scelto il Barcellona proprio in virtù del rapporto di amicizia – e non solo in campo – con Messi, e ora sta pensando seriamente sul suo futuro. Voci dalla Spagna riferiscono che avrebbe chiesto addirittura la rescissione del contratto con i blaugrana.

Messi, nel frattempo, sembra dover chiudere con i parigini nelle prossime ore. Previsto un contratto biennale – con opzione sul terzo anno – a una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Gli sarà anche garantito un bonus molto importante alla firma (si vocifera 30 milioni di euro).