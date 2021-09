Liga, dove vedere Valencia – Real Madrid: diretta TV e streaming SKY o DAZN?

Dove vedere Valencia – Real Madrid valevole per il campionato spagnolo di calcio La Liga. La gara tra le due squadre spagnole si disputerà domenica 19 Settembre alle ore 21:00 e metterà in palio 3 punti molto importanti per entrambe le squadre.

I blancos di Carlo Ancelotti si presentano al Mestalla dopo la vittoria in extremis nel primo impegno della Champions League. La vittoria maturata al Meazza di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi è molto importante per il proseguo della competizione europea, e allo stesso tempo infonde un grande entusiasmo da spendere nella partite della Liga.

Il Valencia dal canto suo si presenta a questo scontro diretto a pari punti con i madridisti. Dopo un’estate turbolenta in cui molti talenti avrebbero dovuto lasciare la squadra, i catalani si ritrovano in testa alla classifica dopo 4 turni. Il nuovo tecnico Josè Bordalas, detto Pepe, ex allenatore del Getafe, ha rilanciato alla grande le speranze europee dei suoi ragazzi. Il Valencia gioca un calcio fresco e moderno e potrebbe creare dei grattacapi allo squadrone di Ancelotti.

Dove vedere Valencia – Real Madrid: Ancelotti cerca l’allungo

sarà possibile seguire la gara in diretta TV su DAZN e in streaming sempre su DAZN.