Donnarumma, parla Sorrentino: “Avrei scelto diversamente”

L’ex portiere di calcio Stefano Sorrentino ha parlato della situazione di Gianluigi Donnarumma.

Nella gara di ieri, Manchester City – Paris Saint-Germain, persa 2-1 dal club parigino, Kaylor Navas è stato preferito ancora una volta a Gianluigi Donnarumma. Il calciatore costaricano ha difeso per come ha potuto, i pali della squadra francese dal primo minuto.

Dunque, abbiamo visto di nuovo Donnarumma, “posare” sulla panchina francese. Una serata da dimenticare, per l’estremo difensore azzurro che è costretto a chiedersi continuamente il perché di questa scelta.

Le dichiarazioni di Stefano Sorrentino

A proposito della decisione del portiere azzurro di lasciare il Milan per approdare al PSG, Stefano Sorrentino si è così espresso: “Quando vinci l’Europeo e sei in rampa di lancio, è chiaro che pensi di giocare ovunque. Bisogna capire cosa gli hanno detto al momento della firma, ma vederlo in panchina dà tristezza. D’altra parte gioca un portiere che è ad alti livelli da tanto tempo e lo spogliatoio è pieno di sudamericani. Per me ci devono essere delle gerarchie; credo che Gigio avrebbe trovato comunque squadra. Io a venti anni avrei fatto altre scelte, privilegiando una squadra che mi dà certezza di giocare“.

Gigio Donnarumma e l’esordio in Champions

Gigio aveva fatto il suo debutto in Champions League nella partita di andata al Parco dei Principi, vincendo 2-0 e tenendo la porta inviolata anche grazie a parate importanti. Le sue dichiarazioni dopo quella importante sfida furono queste: “E’ stata una serata pazzesca, la mia prima partita in Champions League. Per un giocatore partecipare a quella competizione rappresenta l’apice, per l’atmosfera nello stadio, la musica, i tifosi che cantano. Sono molto felice di averlo potuto fare con il Paris Saint Germain, spero che continueremo a giocare bene e a vincere. E’ stata una partita difficile ma siamo riusciti a schiacciare spesso l’avversario e a vincere. Sono molto felice di aver aiutato la squadra.