Dove vedere Belgio – Repubblica Ceca, streaming e TV

Dove vedere Belgio – Repubblica Ceca, big match del gruppo E di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Le due squadre sono rispettivamente al primo e al secondo posto nella graduatoria del girone E.

Il Belgio nettamente favorito sia per l’esito di questa partita che per quello della qualificazione, ha tuttavia subito l’unico pareggio proprio contro i cechi. All’andata che si disputò a Praga, al gol del vantaggio dei ragazzi di Silhavy rispose come al solito big Rom Lukaku. La Repubblica Ceca inoltre dovrà fare a meno del bomber dell’ultimo Europeo Patrick Schick: l’ex attaccante della Roma è stato infatti squalificato dopo un cartellino rosso rimediato nella sconfitta contro il Galles.

Dove vedere Belgio – Repubblica Ceca: i diavoli rossi per la fuga, i cechi per restare in scia

Belgio – Repubblica Ceca si disputerà Domenica 5 Settembre alle ore 20:45 a Bruxelles, nell’impianto Re Baldovino, che solitamente ospita le sfide casalinghe della nazionale belga.

Il pronostico appare abbastanza scontato anche se la Repubblica Ceca vista all’Europeo da poco concluso è una compagine di tutto rispetto. Lukaku e compagni cercano l’allungo, i cechi vogliono tenere aperto il girone E andando a disputare una grande gara.

La partita non sarà trasmessa né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming gratuita sul territorio italiano. Sarà possibile seguire la diretta testuale sulle pagine ufficiali delle due federazioni.