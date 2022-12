Dove vedere Inghilterra Francia, Quarti di finale Mondiale Qatar 2022 in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Sabato 10 dicembre 2022, alle ore 20.00, andrà in scena Inghilterra Francia, partita valida per i Quarti di finale del Mondiale in Qatar. Il match si disputerà presso lo stadio “Al Bayt Stadium” di Al Khor.

A sfidarsi saranno rispettivamente le due squadre arrivate prime nelle fasi rispettivamente nel Girone B e D.

Dove vedere Inghilterra Francia Quarti di finale

Dove vedere Inghilterra Francia? Inghilterra Francia sarà trasmessa in diretta TV su alla Rai. Il canale su cui verrà mandato in chiaro l’incontro è Rai1. Per vederla sarà necessario nient’altro che sintonizzarsi sul primo canale del digitale terrestre. Inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta live anche sulle frequenze di Radio Uno Rai. Non è stato ancora reso noto chi sarà il duo di voci a commentare le immagini video della partita. L’evento sarà visibile per i suoi utenti anche in streaming da PC, Smartphone e Tablet attraverso RaiPlay su dispositivo fisso o sull’App della piattaforma.

I giocatori del momento, spicca su tutti Olivier Giroud

Derby della Manica per un posto in semifinale. A separarle sono soltanto 50 chilometri, ma calcisticamente son completamente differenti, almeno per quanto riguarda il piano dei trofei. Le due compagini sono pronte a duellare per un posto tra le prime quattro. La Nazionale di Southgate è arrivata in qui imbattuta e stessa cosa vale per quella di Deschamps. L’unico Mondiale conquistato dagli inglesi è stato quello del 1966. In Europa nessun trionfo. Differentemente, il palmarès francese presenta due Coppe del Mondo, due titoli Europei, e altrettante Confederations Cup e una Nations League. A rendere più competitiva la gara, il fatto che la Nazionale di calcio della Francia è la Campione del Mondo in carica. Nella formazione pensata da Didier Deschamps, immancabile come unica punta, il numero 9 Olivier Giroud. Con 3 reti, il 36enne di Chambéry è il terzo miglior marcatore nella classifica del Mondiale, alle spalle di Lionel Andrés Messi (Argentina, 3 reti) e il suo compagno di Nazionale Kylian Mbappé Lottin (5 reti).

Le probabili formazioni di Inghilterra Francia

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Commissario tecnico: Gareth Southgate.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor – in aggiornamento.