Mondiali, Ghana-Uruguay probabili formazioni: Alonso esclude un big in attacco

Ultimo impegno e ultime speranze per Ghana-Uruguay di continuare la corsa nel Mondiale, ecco le probabili formazioni delle due squadre che cercano l’ultimo pass del girone H verso gli ottavi di finale. Con il contemporaneo impegno della Corea del Sud contro il Portogallo è molto probabile che chi vince passa il turno. Se questo è matematico per il Ghana (3 punti), non lo è affatto per l’Uruguay (1 punto) che dovrà attendere il risultato della sfida degli asiatici contro Cristiano Ronaldo. Un Uruguay molto deludente fino ad ora che deve ancora trovare il primo gol in questa rassegna iridata.

Ghana-Uruguay, le probabili formazioni: Suarez al posto di Cavani

Il Ghana cerca un punto che vorrebbe dire ottavi di finale. Lo fa affidandosi alla formazione che fino ad ora ha ben figurato in questa manifestazione. Alonso invece cambia l’Uruguay inserendo Vecino in mediana e Suarez al posto di Cavani per ritrovare il gol perduto.

GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Abdul-Samed; J.Ayew, Kudus, A.Ayew; Williams. CT. Addo

URUGUAY (4-4-2): Rochet, Araujo, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Nunez, Suarez. CT. Alonso

Ultimo treno per raggiungere gli ottavi di finale, al termine di questi novanta minuti le 32 squadre del mondiale Qatar 2022 saranno dimezzate per la gare ad eliminazione diretta.