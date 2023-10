FIFA risarcisce l’Al-Hilal dopo il grave ko di Neymar: rischia uno stop di 8 mesi?

FIFA risarcisce l’Al-Hilal a seguito dell'infortunio in nazionale di Neymar. Un terribile infortunio che ferma in modo drastico l'ex PSG, il quale si sottoporrà a un intervento chirurgico. Un ko che pesa molto sia per il Brasile impegnata nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 che per l'Al-Hilal. Ricordiamo che il giocatore, corteggiato per molto tempo dal club saudita, viene acquistato da quest'ultimo per 90 milioni di euro.

FIFA risarcisce l’Al-Hilal: parliamo del Fifa Club Protection Program

Dalla FIFA è in arrivo un risarcimento in favore della società, dopo il grave ko di Neymar che rischia uno stop di 8 mesi. Parliamo sicuramente di un piccolo ma buono indennizzo per il club dell'Al-Hilal. Come riferisce ‘Marca’ è previsto il Fifa Club Protection Program. Il programma consiste in un risarcimento da parte della FIFA quando uno dei suoi giocatori subisce un infortunio con la nazionale, nel corso di competizioni FIFA.

Un lungo infortunio

E' accaduto nella notte di ieri ed è il più grave nella storia del percorso calcistico di Neymar. L'attaccante brasiliano, a soli 31 anni, giunge al suo trentunesimo infortunio in carriera. Come riportato dal giornale spagnolo, l’avvocato Eduardo Carlezzo specialista in diritto sportivo, afferma: “La Fifa copre un massimo di un anno di infortunio e l’importo del risarcimento è limitato a 7.500.000 euro, mentre l’importo massimo pagato per un giorno in cui il giocatore non può giocare è di 20.548 euro”.