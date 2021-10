Cristiano Ronaldo salva la panchina di Solskjaer, gol e assist

Il Manchester United ha vinto 3-0 a Londra contro il Tottenham, complice una grande prestazione di Cristiano Ronaldo.

The Red Devils non lasciano scampo ai padroni di casa. Ad aprire le danze, è proprio Cristiano Ronaldo al 39′, che fornisce poi un assist a Cavani al 64′ per il raddoppio. A chiudere è la rete di Rashford all’86’.

Cristiano Ronaldo ritrova la sua fisicità

L’attaccante portoghese, sta provando a ripartire dopo i brutti episodi delle scorse partite. Questa è la prova che il giocatore voglia ancora dare il suo meglio, e continuare ad essere un leader per la sua compagine.

Con questo risultato Cristiano Ronaldo ha salvato, almeno per il momento, la panchina del norvegese Solskjær. Dunque può ancora aspettare Antonio Conte. In queste settimane si era vociferato di un suo arrivo, dopo gli ultimi tracolli del Manchester United. L’ultimo la scorsa domenica contro il Liverpool vittorioso all’Old Trafford per 5-0.

Quanto ad oggi invece, è stato il Tottemham di Nuno Espírito Santo a perire.

Grazie a questi tre punti, il Liverpool risale al quinto posto nella classifica della Premier League, con 17 punti a pari conti con il West Ham e Arsenal, le altre due squadre di Londra. A guidare il plotone è il Chelsea con 25 lunghezze.

Le parole di Ole Gunnar Solskjær al termine della gara

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjær ha commentato così il successo ottenuto in trasferta: “Quando il calcio è il tuo lavoro e conquisti una vittoria, lo spogliatoio è il miglior posto in cui trovarsi. La scorsa settimana c’era molta delusione, ma ci siamo guardati negli occhi e siamo andati avanti. Il risultato è importante, ma è ancora più importante aver visto undici giocatori dare il massimo per il club. Per questo fantastico club, per il quale è un onore giocare. Dobbiamo pensare alle prossime partite, ognuna con il suo piano tattico ma soprattutto dando tutto come abbiamo fato oggi”.